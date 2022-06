Com onda de doenças respiratórias e casos de Covid em creche, Rio Branco suspende aulas na rede pública

Durante entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira, 10, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, confirmou a suspensão das aulas na rede pública de ensino municipal na próxima semana. Na avaliação da prefeitura, a medida ajuda a preservar a saúde das crianças por conta do crescimento dos casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRGA) que provocaram a morte de 9 crianças em dois meses no pronto-socorro da capital acreana. Outra motivação foram dois casos de Covid-19 em uma mesma sala de aula na creche Olindina Bezerra da Costa, no bairro Jarbas Passarinho.

“Avaliamos essa situação dessa síndrome que acontece em nossa cidade e já que temos um feriado na próxima semana, o prejuízo educacional não será tão grande. A gente sabe que os alunos ficaram muito tempo fora da sala de aula, mas a saúde das crianças é nossa prioridade”, disse Bocalom.

O prefeito esteve acompanhado na coletiva da secretária de educação, Nabiha Bestene, e da chefe da vigilância epidemiológica, Socorro Martins. Nabiha destacou mais uma vez que os pais não devem mandar, mesmo quando acontecer o retorno, os filhos gripados para a escola. “A suspensão das aulas é uma questão de prudência. Quero pedir aos pais que não mandem os filhos doentes para as escolas, essas crianças têm uma dificuldade muito grande de usar máscaras e naturalmente ficam aglomeradas”, afirmou.

Já Socorro lembrou que houve um aumento de 80% na procura por atendimento para síndrome respiratória e que esse volume de crianças doentes não era esperado para este mês de junho. “É um vírus de circulação muito rápida, tivemos um aumento de 80% no número de casos que só deveria acontecer em agosto e setembro, que são os meses mais secos do ano”, disse.

Socorro lembrou ainda da importância da vacina para a Covid-19 e a Influenza, que são dois vírus que estão em circulação. “Não há falta de vacina em nossos postos, então a gente pede para os pais que levem seus filhos para vacinar, pegue a carteira de vacinação e se o esquema não tiver completo ajude a preservar a saúde do seu filho”, disse.

A prefeitura deixou claro que as aulas só retornam após uma avaliação na semana que vem que vai levar em conta a situação dos casos da síndrome respiratória.