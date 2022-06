Boa Conversa: rebelião no PP e análise de pesquisas

O que fazer no Dia dos Namorados é um questionamento feito por muitos casais que querem aproveitar a data, que acontece no próximo domingo, 12 de junho.

Do cinema a noite romântica, Rio Branco oferece um leque de oportunidades para quem deseja comemorar esse tempo tão especial. O ac24horas preparou uma lista com as melhores opções de lugares para curtir com o amado ou amada.

– Noite Romântica na Maison Borges

Viva intensamente cada momento com o seu amor. Com shows de Elias Sarkis e Banda, o evento terá jantar completo, sobremesas, decoração a luz de velas, open bar de cervejas e sucos. Mas corre que as vagas são ilimitadas. Início as 18h30.

– Cinema no Via Verde Shopping

Na semana do amor, o Via Verde Shopping preparou uma programação especial para os casais. Na compra de produtos pelo site, no valor de R$ 100, você ganha um par de ingressos para assistir um filme com seu “mozão”.

– Domingueira do amor na República Gourmet

Com aquele pagode que todo mundo gosta, o espaço terá apresentações de Doce Amizade e Stylo Black, além de sortear uma noite no hotel Diff e de 2 mini kits da O Boticário.

– Jantar dos namorados no Tardezinha Grill e Fishes

O Tardezinha preparou uma noite especial para quem quer iniciar o dia dos namorados no maior estilo. Com jantar, vinhos, som ao vivo e show de Gabriel Correa.

– Diff Hotel

Nada melhor que surpreender seu amor com uma noite romântica no Hotel Diff. Com três pacotes diferentes: “Só Love”, “Aconchego” e “Panorâmico”, cada opção possui sua especialidade, mas todas garantem jantar, decoração com pétalas de rosas, bombons finos e café da manhã.

– A Confraria

Na noite dos namorados, A Confraria preparou um show com Sandro Angelim e Banda, brindes e cerveja gelada para os casais se divertirem.