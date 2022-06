Simulador de entrevista de emprego gratuito é lançado pelo Google

Se preparar para uma entrevista de emprego pode ser um momento de estresse e ansiedade para muitas pessoas. Temer as perguntas do entrevistador, ficar inseguro quanto ao seu rendimento, não saber exatamente como se comportar… são muitos fatores que podem prejudicar o desempenho do candidato a uma vaga de emprego, seja para nível técnico, médio ou superior. Pensando nisso, uma das maiores plataformas de tecnologia do mundo, o Google, lançou o Interviews Warmup, uma plataforma gratuita e on-line que simula uma entrevista e, no final, sinaliza questões que a pessoa precisa melhorar. Durante o processo é possível gravar e transcrever as respostas em tempo real, para descobrir as melhores formas de planejar e melhorar sua apresentação pessoal.

As respostas podem ser dadas por meio da escrita ou da voz. A ferramenta não salva o áudio nem as transcrições durante a sessão de entrevista de emprego, porém, permite que o candidato faça uma cópia ou baixe as respostas após finalizar a sessão.

Na plataforma o indivíduo vivencia situações específicas voltadas para uma entrevista de emprego real, respondendo perguntas mais frequentes em fases de recrutamentos. Ao longo do processo o usuário tem acesso a perguntas sobre diferentes temas como conhecimentos técnicos, trajetória profissional, ou sobre a rotina do candidato.

No entanto, o Interviews Warmup por enquanto só está disponível no idioma inglês, já que foi desenvolvido primeiramente para alcançar os profissionais dos EUA, região que vive uma onda de demissões voluntárias.

Desemprego no Brasil

Com 11,2% de taxa de desocupação, o país tem 12 milhões de pessoas desempregadas, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em março desse ano. De acordo com o levantamento, o número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado subiu 1,1% frente ao trimestre anterior. Já a taxa de trabalhadores por conta própria caiu 1,9%, com 25, 4 milhões de pessoas.

Em 2021, 30% dos desempregados estavam à procura de trabalho por mais de 24 meses. Nesse cenário, as ocupações de nível de qualificação responderem por 74% do emprego no setor industrial, observando-se a tendência de crescimento das ocupações de nível técnico e superior.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil