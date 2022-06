Ministério da Saúde oferta qualificação em urgência para profissionais de Cruzeiro do Sul

O programa SOS de Ponta, do Ministério da Saúde, vai capacitar 1.514 profissionais para melhorar o atendimento de urgência e emergência na Região Norte do país. No Acre, o município de Cruzeiro do Sul terá 108 vagas disponíveis.

A ação faz parte da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação (SGTES) e busca fortalecer a atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), com foco na abordagem ao paciente adulto e pediátrico.

A iniciativa qualificará mais de 10 mil trabalhadores, nesta primeira etapa, chamada de Eixo 1 da ação estratégica, acontecerá nos sete estados do norte do Brasil.

Durante os cursos, serão apresentadas aulas teóricas e práticas, com equipes experientes, simulando situações reais, com foco nas seguintes abordagens:

– Suporte Básico de Vida;

– Suporte Avançado de Vida Cardiovascular;

– Suporte Avançado de Vida em Pediatria;

– Suporte Pré-hospitalar no Trauma;

– Suporte Avançado no Trauma;

– Ventilação Mecânica.

Para participar é preciso ser profissional de enfermagem, fisioterapia ou medicina, com registro ativo no respectivo conselho profissional, estar em exercício na assistência em uma instituição pública ou privada sem fins lucrativos, que atenda ao SUS e estar registrado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES).

Para concorrer a uma vaga, é necessário se inscrever no edital da respectiva região disponibilizado no site: sosdeponta.unasus.gov.br. O prazo vai até 21 de junho.

Veja Aqui o edital do programa SOS de Ponta.