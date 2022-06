Inflação cai em Rio Branco no mês de maio, mas capital ainda está entre as mais caras do país

Apesar de menor que em meses anteriores, a inflação de Rio Branco medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) aumentou 0,20% em maio, acumulando alta de 4,33% em 2022 e de 11, 33% nos últimos doze meses.

A única capital brasileira onde a inflação recuou em maio foi Vitória, no Espírito Santo, com -0,08%. Fortaleza (CE) lidera a alta com 1,41%;

Os dados foram divulgados na manhã desta quinta-feira (9) pelo IBGE. No plano nacional Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta em maio. A maior variação veio do grupo vestuário, com alta de 2,11% e 0,09 pontos percentuais de contribuição. Já o maior impacto (0,30 p.p.) veio dos transportes (1,34%), que desaceleraram em relação ao mês anterior (1,91%). Alimentos e bebidas também desaceleraram, registrando 0,48% em maio, frente à alta de 2,06% em abril. O único grupo a apresentar queda foi habitação (-1,70%), contribuindo com um impacto de -0,26 p.p. no índice do mês. Os demais grupos ficaram entre o 0,04% de educação e o 1,01% de saúde e cuidados pessoais.

Assim sendo, no País, a inflação de maio foi de 0,47%, 0,59 ponto percentual abaixo da taxa de 1,06%, de abril. No ano, o IPCA acumula alta de 4,78% e, nos últimos 12 meses, de 11,73%, abaixo dos 12,13% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2021, a variação havia sido de 0,83%.

No Acre, a inflação foi de 0,69% em maio na comparação com o resultado de abril. Todos os números relacionados ao custo de vida apresentados pela Fecomércio, Governo do Acre e IBGE confirmam que Rio Branco se mantém entre as cidades mais caras do País para se viver mesmo diante do recuo inflacionário.