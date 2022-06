Duarte denuncia falta de apoio do governo na Xapuri Rural Show

O deputado estadual, Roberto Duarte (Progressistas), usou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, para denunciar a falta de apoio do governo em relação à primeira edição do Xapuri Rural Show 2022. O evento vai acontecer nos dias 24, 25 e 26 de junho em Xapuri, interior do Acre.

O parlamentar está em visita em Xapuri e foi convidado pelo advogado e morador do município, Carlos Venicius, para conhecer o local onde será realizado o evento.

“No dia da assinatura da ordem de serviço para o início das obras da Ponte da Sibéria o governador prometeu ajudar o evento. Na ocasião, o governador Gladson Cameli prometeu adiantar os salários dos servidores do Estado para movimentar o comércio, além de patrocínios para custear a feira, mas não está cumprindo com sua promessa. Estamos vendo um esforço sobrenatural da comunidade para realizar essa feira, mas mesmo com tanto esforço o governo não ajuda, estamos aqui para cobrar que ele cumpra seu compromisso firmado com povo de Xapuri”, cobrou Roberto Duarte.