Audiência de instrução e julgamento do caso Nery é suspensa

A alta nos casos e mortes de crianças por síndromes respiratórias, põe o estado do Acre em alerta. Em nota divulgada nesta quarta-feira, 8, o governo lamentou as ocorrências e listou as ações que estão sendo realizadas para o combate.

A enfermidade em sua maioria, é causada pelo Vírus Sinsicial Respiratório (VSR), e atinge principalmente menores de 5 anos, tornando-se grave naquelas com problemas de imunidade ou com comorbidades pré-existentes.

A Secretaria de Saúde (Sesacre) informou que tem trabalhado com afinco e absoluta responsabilidade, com a atenção redobrada nas unidades do Estado, e destaca que houve o aumento de 10 unidades semi-intensiva no Hospital da Criança e 9 leitos de UTI no local.

No Pronto-Socorro da capital, além dos 2 leitos de emergência pediátrica, também estão em funcionamento 8 leitos de observação, com a ampliação de mais 8 na ala de clínica cirúrgica e 4 na ala semi-intensiva. Tem ainda a possibilidade de acréscimos, caso haja necessidade.

A entidade esclarece que nenhuma criança deixou de receber assistência nas unidades de saúde da capital e do interior e lamenta profundamente os óbitos ocorridos nas últimas semanas.

“Prestamos nossa solidariedade às famílias enlutadas. Cuidar das crianças tem sido nossa prioridade e esse cuidado também é uma determinação do nosso governador a todas as equipes. Temos uma equipe multidisciplinar, equipamentos e medicação necessária para dar suporte a quem busca por atendimento em nossas unidades” diz a nota.

O comunicado ainda reforça sobre a importância da vacinação contra a influenza, e incentiva o uso de máscara como forma de prevenir novos casos.

“Pedimos a todos que redobrem os cuidados, uma vez que nesse período é importante dar maior atenção às nossas crianças e reforçar as medidas de prevenção à saúde”, conclui.