Após barraco em 2014, Antônia Lúcia e Márcia Bittar dialogam visando eleições deste ano

A vereadora Michelle Melo (PDT) usou a tribuna da Câmara Municipal nesta quinta-feira, 9, para propor um projeto de lei que visa buscar ajudar crianças e jovens órfãos do feminicídio no Acre.

Segundo a parlamentar, a maioria das vítimas do crime são de baixa escolaridade e classe social baixa. “O projeto visa o cuidado dos órfãos do feminicídio. Ele já foi apresentado no âmbito federal, estadual e agora no município. Eu então apresento o projeto que trata do cuidado aos órfãos vítimas do feminicídio. Temos que dar dentro do município o cuidado que eles merecem”, declarou.

Melo ainda fez questão de relembrar o episódio de denúncia de assédio sexual que culminou na queda do ex-secretário de saúde de Rio Branco, Frank Lima. “É importante para mostrar nossa representatividade”, comentou.

Dados apontam que de 2018 a 2022 foram registrados 54 feminicídios e 125 homicídios contra mulheres no Acre. No total, são 179 mulheres assassinadas em quase quatro anos.

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública no Brasil, a taxa média de vítimas do feminicídio no país é de 1,2 para cada 100 mil mulheres. Já no Acre, essa média é de 2,9 para cada 100 mil mulheres, ou seja, o dobro da taxa nacional. No estado já foram deixados 75 órfãos do feminicídio.