Governador recebe homenagem em Genebra e celebra acordos para gerar empregos no Acre

A comitiva da Confederação Nacional do Comércio (CNC), que está participando da Conferência Anual da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, se reuniu com o governador Gladson Cameli para firmar parcerias entre a instituição e o governo do Acre. Após uma série de reuniões, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, ofereceu um jantar na noite de terça, 7, em que o governador foi um dos principais homenageados.

Em Genebra, durante dois dias o governador Gladson Cameli teve diversas agendas com empresários interessados em investir no Acre. Posteriormente aproveitou o encontro com o presidente Tadros para apresentar o projeto Empregar que visa atrair empresas para o estado por meio de incentivos tributários.

“Com os acordos que estabelecemos com a comitiva da CNC poderemos criar as condições necessárias para aquecermos a atividade comercial no Acre. Os empresários precisam de apoio do governo para poderem crescer. Sempre levando em conta a melhoria das condições salariais dos seus trabalhadores e uma carga tributária justa que não atrapalhe. Acredito que a chegada de novas empresas e a nossa ajuda para aquelas que já atuam no estado poderão gerar os empregos necessários para a nossa população viver de maneira digna e próspera”, afiançou o governador.

José Roberto Tadros, presidente da CNC, ressaltou a importância da presença do governador em Genebra para fomentar novas alternativas para o crescimento econômico do Acre. “É importante que o governador esteja aqui em Genebra porque está abrindo os seus horizontes para perceber como o resto do mundo está vivendo através de novas alternativas econômicas. O Gladson vai levar para o Acre uma visão moderna para cumprir o propósito de gerar as oportunidades para a população do seu estado”, disse ele.