Zen diz que moral do governador “está baixa” e Longo rebate: “carisma faz liderar pesquisas”

A divulgação das últimas pesquisas eleitorais movimentou os discursos da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 7. O deputado Daniel Zen (PT) iniciou sua fala na tribuna destacando a nota do PT em que alguns partidos manifestaram contrariedade com a citada aliança. “Nosso debate é sobre nossa federação, que está de braços abertos para dialogar com o campo progressista no Acre”, disse, referindo-se ao PSOL e ao Solidariedade e demais partidos alinhados com a esquerda.

Zen defendeu a aliança com o PSB, mesmo com o passado recente de rejeição dos socialistas ao PT, nas eleições de 2020 para prefeitura de Rio Branco. “O que penso sobre aliança de PT com PSB, que pode sim se tornar uma chapa muito competitiva com Jenilson majoritário”, observou. Ele lembra que há sim outros nomes no PT para postular o governo do Acre, mas o partido entende que a melhor saída é uma frente ampla de esquerda. “Que nos ajude a combater o fascimo no plano nacional e a paralisia aqui no Acre”.

“Agora a gente espera do PSB que dê passos nesse sentido, que possa dizer do seu compromisso com a eleição do presidente Lula, do companheiro Jorge Viana…desse namoro pode sair casamento”, finalizou.

Zen discorreu sobre a Operação Ptolomeu e uma pesquisa eleitoral criticando o governador Gladson Cameli. “No mesmo dia da ação do STJ, o governo divulgou pesquisa dando 50% dos votos a Gladson”, disse, afirmando que a moral do governador está baixa.

Após o discurso de Zen, o líder do governo na Aleac, deputado Pedro Longo (PDT) rebateu o tom de desconfiança do colega petista sobre a posição de primeiro lugar ocupada pelo governador Gladson Cameli nas pesquisas eleitorais. “Esse destaque é fruto da forma muito simpática com que conduz com carisma o contato com a população. Além disso, o governo inicia uma nova etapa após a pandemia”, disse.