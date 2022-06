Sem novos casos ou mortes, Acre tem só 11 exames na fila e 2 internados por Covid-19

Com o objetivo de potencializar o engajamento ao Projeto Pausa Pela Vida, que consiste na campanha de doação de sangue (6 a 10 de junho – das 8h às 18h), de iniciativa da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), equipe do Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab/Sejusp), esteve na manhã desta terça-feira, 7, no Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre), para recepcionar os servidores do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), que, a partir de um ato de amor, disponibilizaram-se como doador.

De acordo com a psicóloga e responsável pela divisão Biopsicossocial do Ciab/Sejusp, Leidiane Costa, que, acompanhada das servidoras Elizabete Vieira e Roziene Oliveira, foi recepcionar e agradecer os doadores voluntários do Sisp, no Hemoacre,esta é mais uma ação da Sejusp visando promover e incentivar os cuidados com a saúde de todos que compõem o Sistema Integrado de Segurança Pública, no âmbito do Estado do Acre. A campanha de doação de sangue é uma iniciativa da Sejusp em parceria com o Hemoacre.

“Com essa ação queremos levar ajuda a quem precisa, pois a doação é importante e pode salvar vidas, portanto nada mais justo que nossos operadores da segurança, que protegem a vida diariamente na rua, possam salvar vidas doando sangue”, asseverou a psicóloga do Ciab/Sejusp.

Junho Vermelho

Criada pelo Ministério da Saúde em 2015, a campanha Junho Vermelho objetiva incentivar o cidadão a ser doador. Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pessoas em situações diversas, como em cirurgias, tratamentos de doenças crônicas, como a doença falciforme e a talassemia, além de outras situações em que seja necessária a transfusão. Todos podem ajudar a salvar vidas.