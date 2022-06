Produtora seleciona acreanos para série da Disney que será filmado no Acre e estrelada por Xuxa

Uma produtora do Estado de São Paulo está buscando elenco no Acre para uma série que será feita pela Disney Plus e será filmada em Cruzeiro do Sul, no Acre e em São Paulo, pela apresentadora Xuxa Meneguel. A procura é por homens e mulheres entre 20 e 60 anos, indígenas e não indígenas, com ou sem experiência em atuação.

Os selecionados vão atuar como figurantes na série com pegada ambiental estrelada pela rainha dos baixinhos. No anúncio, a produtora cita pessoas que morem nas cidades de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, mas o trabalho será feito no Vale do Juruá. A Direção de elenco é de Alice Wolfenson e Giovani Barros.

“Se você tem interesse em participar, por favor enviar: fotos, vídeo de apresentação, telefone de contato, currículo ou breve relato de suas experiências profissionais ou da vida. O vídeo deve ser gravado na posição horizontal (celular deitado), em um ambiente bem iluminado e fique próximo da câmera ou celular para não comprometer o áudio. O candidato deve contar no vídeo um pouco sobre o que gosta de fazer.

Interessados entrar em contato no e-mail [email protected]”, cita o anúncio da produtora.

Os vídeos devem ser enviados até o dia 24 de junho. As filmagens vão começar na segunda quinzena de julho, quando Xuxa estará em Cruzeiro do Sul.

Cerca de 13 pessoas da produção da série estiveram por duas semanas em Cruzeiro do Sul, onde foram nas Terras Indígenas dos Katukina e dos Puyanawa, além de lugares como o Rio Crôa. A ideia não é gravar cenas da série nestes lugares mas reproduzir esses cenários de forma cenográfica parte em Cruzeiro do Sul mesmo e grande parte em São Paulo.

Contando com equipe de produção, filmagem e elenco, cerca de cem pessoas deverão participar do trabalho, que deverá ser lançado em 2023 na plataforma Disney.

A história é um alerta para a devastação das florestas com uma mensagem de conscientização e preservação ambiental.

A produtora de conteúdos Formata será a responsável pela ficção. O projeto da Disney marca o retorno de Xuxa Meneguel como atriz, após dez anos, longe das telas.