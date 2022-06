Neném: “quanto mais Gladson dança, mais cai nas pesquisas”

Após a Corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negar os recursos impetrados pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) na semana passada, quando visava anular o inquérito da Operação Ptolomeu, a mãe do chefe do Palácio Rio Branco resolveu se manifestar publicamente. Em um comentário publicado na página do ac24horas no Instagram, Linda Cameli, que já é conhecida por defender o filho nas redes sociais, afirmou que a família Cameli “não deve nada à justiça”.

“Não temos nenhum negócio no Acre. Todos sabem o que estão querendo com essa operação e quem são os autores”, escreveu a matriarca da família. Ainda de acordo com Linda, a política no Acre é ‘suja’. Para ela, querem tomar o governo do Gladson de qualquer jeito. “Conseguem não, vão para as urnas. Gladson foi eleito pelo povo O mal nunca venceu. Mãe de joelho, filho de Pé”. Linda finalizou dizendo que opositores são “invejosos”.

As afirmações vieram com a decisão judicial de que a Operação Ptolomeu, desencadeada pela Polícia Federal, ocorreu dentro de procedimentos legais. A relatora e ministra Nancy Andrighi destacou que a Polícia Federal se utilizou de áudios de interceptação telefônica deferida judicialmente, apontando possíveis irregularidades em licitações e contratações públicas no governo do Estado.