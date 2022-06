Litro do diesel pode cair até R$ 1,006 no Acre com proposta do governo federal

O deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB) disse nesta terça-feira (7) que no cenário atual da política acreana as coisas se moveram no campo dos partidos da esquerda democrática e forças progressistas. “Passos importantes foram dados”, disse, destacando a posição adotada pelo PT de anunciar Jorge Viana oficialmente como pré -candidato ao senado.

“Está acelerada a consolidação de uma frente de reconstrução do polo popular. Mas temos etapas a serem vencidas porém saindo de um estágio e estamos em uma nova dinâmica”, disse.

“Bem diferente do olhar super otimista dos aliados do governo, a diferença da pesquisa passada para o Big Data é de 10 pontos. Primeiro: a batalha será de 2 turnos. Os times ainda não estão escalado, os conflitos na base do governo se aprofundam -se deslocaram placas tectônicas”, disse, acerca do afastamento de Sérgio Petecão, Major Rocha e a desconfiança de Marcio Bittar em relação ao Palácio Rio Branco.

“A 120 dias da eleição com 40 pontos é pouca gordura para quem vai enfrentar a eleição. Governador Gladson Cameli está com pouca gordura”, disse, exaltando o desempenho de Jenilson Leite.

“Vamos ter novidades nos próximos capítulos dessa batalha porque a polarização da política se dará nos Estados”, afirmou, apostando que o campo de esquerda se descolará do segundo pelotão de candidaturas ao governo do Acre e estará no 2º turno.