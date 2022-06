Jenilson exalta avanço em pesquisas e pede programa de governo amplo

Foto: Sérgio Vale

O termo “extremo” nunca esteve tão relacionado ao Rio Acre como nos últimos 10 anos. Nesse período, o emblemático manancial acreano registrou a maior cheia de sua história, em 2015, atingindo 18,40 metros e inundando todas as cidades ao longo do seu curso, e já no ano seguinte, em 2016, registrou o menor nível (1,30 metros) desde o ano de 1971, quando começou a ser monitorado.

Neste ano, mais uma vez o rio ameaça impor aos acreanos que vivem às suas margens uma nova seca extrema depois de ter superado os 14 metros em março passado. No último domingo (5), o nível registrado pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Rio Branco (COMDEC) foi de 2,92 se aproximando da cota de Alerta Máximo de estiagem, que na capital é de 2,69 metros.

No entanto, na segunda-feira (6), o nível já aumentou para 3,94 metros e nesta terça-feira (7) voltou a superar os 4 metros de profundidade (4,30 metros). Porém, para o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, tenente-coronel Cláudio Falcão, essa elevação repentina não interfere no cenário que se tem para este ano, quando a população deverá enfrentar mais uma seca intensa.

“A gente considera uma anormalidade. Temos um decréscimo nos últimos dias em toda a bacia do Rio Acre e essa água que chegou aqui nas últimas 48 horas é reflexo de muitas chuvas que caíram no dia 2 de junho na região da Bolívia e do Peru, além de Assis Brasil. Essas chuvas geraram uma onda que passou por todos os municípios chegando a Rio Branco”, explicou o coordenador.

Ainda de acordo com Cláudio Falcão, esse evento foi um “ponto fora da curva”, que não alterou o cenário fora do rio, que é de clima muito seco, situação agravada pela queda de temperatura ocorrida no último fim de semana, que faz com a umidade relativa do ar caia, dissipando nuvens e deixando a ausência de chuvas mais acentuada para os próximos dias.

“Infelizmente, o que parece ser uma boa notícia, com o nível do Rio Acre aumentando um pouquinho aqui na capital, apenas, mas no cenário fora dele não alterando nada. A partir das 17 horas desta segunda-feira já tivemos decréscimo no rio e amanhã nós vamos estar com nível mais baixo aqui em Rio Branco e nas outras localidades”, complementou.

No dia 7 de junho do ano passado, o Rio Acre registrou, em Rio Branco, conforme dados da (COMDEC) 3,15 metros. De acordo com as cotas definidas pela Plataforma de Monitoramento Ambiental, o Rio Acre encontra-se em Alerta Máximo de estiagem em Assis Brasil e Brasiléia. O Riozinho do Rola encontra-se em Alerta Máximo.