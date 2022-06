Em 2022, 42% das empresas abertas no Acre já fecharam as portas

Nos primeiros quatro meses de 2022 foram abertas 2.830 novas empresas no Acre mas 1.190 acabaram fechando no período, restando 1.640 em operação. Assim, 42% acabaram fechando apenas quatro meses depois de abertas.

No total, 39.577 empresas seguem ativas em todo o Estado.

Nos últimos doze meses, a maioria das empresas abertas no Acre permaneceram em atividade. Leva-se 1 dia e 12 horas para se abrir uma empresa no Acre -quatro horas a menos que a média nacional.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (6) pelo Ministério da Economia e constam do Mapa das Empresas, plataforma que monitora quantidade e tempo de abertura de empresas no País

No País, foram abertas 1.350.127 empresas no 1º quadrimestre, o que representa um aumento de 11,5% em relação ao último quadrimestre de 2021, porém com queda de 3,2% quando comparado com o primeiro quadrimestre de 2021.

No mesmo período, foram fechadas 541.884 empresas, aumento de 11,5% no quantitativo de empresas fechadas se comparado com o último quadrimestre de 2021, além de aumento de 23,0% em relação ao mesmo período em 2021. Os resultados revelam um saldo positivo de 808.243 empresas abertas, com um número total de 19.373.257 empresas ativas.