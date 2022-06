Previsão aponta segunda-feira quente e ensolarada com chuvas pontuais no Acre

Foto: Manoel Façanha

Em um jogo muito disputado e cheio de polêmica desde o primeiro apito, o Rio Branco venceu o Porto Velho neste domingo, 5, no estádio Florestão.

O jogo foi recheado de polêmica após o atacante Yan do time rondoniense não ter sido expulso pelo árbitro Davi Lacerda do Espírito Santo após uma entrada muito dura no zagueiro Yago. A pancada foi tão forte que o jogador do time acreano não conseguiu permanecer em campo e precisou ser substituído.

A partida se tornou tensa após o lance e o árbitro teve trabalho para dominar o jogo. No final do primeiro tempo, Yan, que havia protagonizado o primeiro lance, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. O Rio Branco passou a ser melhor no jogo e na segunda etapa, o zagueiro Hiago Santos marcou de cabeça o gol da vitória do Estrelão.

Com a vitória, o Rio Branco chega aos 17 pontos. Confira a classificação:

Amazonas – 18

Rio Branco – 17

São Raimundo (AM) – 14

Porto Velho – 11

São Raimundo (RR) – 9

Trem (AP) – 8

Humaitá – 5

Náutico (RR) – 2