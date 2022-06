População considera Gladson mais preparado ao governo e JV o que mais pode ajudar no Senado

A pesquisa do Instituto Perfil, encomendada pela Federação das Indústrias do Acre (Fieac), perguntou qual dos políticos acreanos tem mais experiência e está mais preparado pra enfrentar os problemas do estado do Acre. De acordo com os números, os acreanos consideram o atual governador Gladson Cameli como o mais bem preparado por 31,1% dos entrevistados. O ex-governador Jorge Viana aparece em segundo com 24,7%. Nenhum dos nomes apresentados é apontado por 8,3% dos entrevistados. O deputado federal Alan Rick (União Brasil) vem na sequência com 6,6%, o senador Sérgio Petecão 5,8%, Jenilson Leite aparece com 5,4%, Márcio Bittar tem 5%, não responderam 4%, Major Rocha aparece com 3,5%, o prefeito Tião Bocalom tem 2,9% e o deputado federal Flaviano Melo é citado por 2,8%.

A pesquisa também quis saber quem a população acreana considera o melhor nome para o senado, caso Lula seja eleito presidente. O também petista Jorge Viana é apontado pela maioria como o mais preparado por 51,3%. Na segunda posição aparece a deputada federal Jéssica Sales (MDB) com 12%, Alan Rick (União Brasil) é apontado por 11,4%. Nenhuma das opções tem 8,3%, Márcia Bittar é apontada por 8,1%, não responderam 4,3%. Vanda Milani (1,8%), Mailza Gomes (1,4%), Sanderson Moura (1,1%) e Dimas Sandas (0,3%) também são citados na pesquisa.

A pesquisa do Instituto Perfil foi realizada entre os dias 24 e 28 de maio e ouviu 1.430 pessoas no estado do Acre. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04020/2022.