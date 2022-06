Nicolau defende unidade em torno de Gladson

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (PROGRESSISTAS) entende que a unidade do partido é fundamental para a permanência do PP no comando do estado. Para ele, é necessário esgotar todos os diálogos entre as forças políticas para garantir a reeleição de Gladson Cameli.

Nicolau Júnior, que vem desenvolvendo papel fundamental na governabilidade do estado, além de um mandato muito produtivo em prol da população, entende que é necessário compreensão, humildade e pensar na situação do povo, principalmente os mais necessitados que carecem tanto das ações do governo para desenvolver o Acre.

Nos últimos quatro anos de atuação destinou R$ 2,1 milhões em emendas impositivas, contemplando saúde, segurança, infraestrutura, ação social, aquisição de veículos e reformas de prédios públicos, principalmente de acolhimento para mulheres e crianças. Só no Juruá, foram mais de R$ 300 mil para o Educandário, Colônia de Pescadores e Diocese.

“Dos amigos falsos e ingratos só peça que me deixem em paz”. (Bob Dylan)

. Agentes e outras categorias que compõem a categoria de profissionais da Polícia Civil pretendem eleger representantes legítimos que os defenda no parlamento estadual e federal.

. Na quarta feira passada, dia 1º de junho, em Assembleia Geral, no auditório da Fieac, entre as pautas discutidas, foram apresentados os nomes de dois pré-candidatos.

. Receberam moções de apoio:

. O ex-diretor da Polícia Civil, Rennan Biths será candidato a deputado federal e Itamir Lima candidato a deputado estadual, ambos pelo PDT.

. A pesquisa Fieac dando 50% de preferência ao governador Gladson Cameli (PROGRESSISTA) deu o que falar.

. O senador Sérgio Petecão, pré-candidato a governador, comentou que “não convence ninguém”.

. No MDB, a única resposta é de que a chapa para governo e Senado está fechada, inclusive com o nome de um bom vice a ser revelada nos próximos dias.

. Quanto a reação do deputado Jenilson Leite, do PSB, continua sempre sorrindo, sorrindo…até parece que ele sabe de alguma coisa que não sabemos.

. Conta pra nós, deputado!

. O vice-governador major Rocha (MDB) vai concorrer a uma vaga de deputado federal este ano.

. Na avaliação da cúpula do MDB, o partido fará três deputados estaduais com certa tranquilidade.

. O PT, puxado por Marcus Alexandre, fará no mínimo três deputados estaduais.

. Uma verdadeira guerra está sendo travada entre petistas e comunistas pela vaga na Câmara Federal.

. Perpétua Almeida X Leo de Brito.

. Bem que o PT poderia ter seu deputado federal do Vale do Acre, mas…deixa prá lá.

. Já dizia o professor e doutor Sigmund Freud:

. “Cuidado com o ego, ele te destruirá”.

. Se ele não disse, o Valdir Cabide disse!

. Jesus é LUZ, ele veio ao mundo para que através da LUZ dele se fizéssemos luz também.

. Gostei dessa!

. Bom dia, boa semana!