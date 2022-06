Mais de 500 mudas de buriti e ipês são plantadas em Rio Branco

O governo do Estado continua salvando vidas por meio da realização de transplantes de órgãos na Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), em Rio Branco. Com o retorno dos procedimentos ocorrido no início do ano, o programa já realizou o terceiro transplante hepático na unidade hospitalar.

O receptor, Antônio José Costa da Silva, 42 anos, natural de Cruzeiro do Sul, já aguardava na fila de espera por um fígado há mais de 2 anos. Portador de Cirrose Hepática por vírus da hepatite B, teve seu quadro agravado pela evolução de um Hepatocarcinoma.

Para viabilizar o processo de captação do órgão é necessário a integração de uma equipe multidisciplinar, incluindo profissionais da Central Estadual de Transplantes, equipe da Fundhacre, além de um grupo cirúrgico altamente especializado.

Toda organização e logística para execução dos transplantes de fígado é um compromisso e cuidado do governo do Estado que tem atuado de forma assídua juntamente com as instituições de saúde e equipe do Transplante Hepático do Acre, coordenada pelo cirurgião Tércio Genzini.

O Serviço de Transplante Hepático foi credenciado em dezembro de 2013, sendo efetuado o primeiro procedimento em abril de 2014, atualmente já foram realizados 61 transplantes de fígado na Fundhacre.