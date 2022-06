Emprego com carteira assinada registra aumento de 24,1% no Acre

O rebanho bovino do Acre só estreou no ranking dos grandes criatórios a partir de 1998, segundo o painel dinâmico do IBGE, ano em que o Estado apareceu no cenário nacional com pouco mais de 922 mil cabeças.

A partir daí o rebanho não parou de crescer -e em 2013 já era o 14º maior do País, com Em 2018, último dado do painel dinâmico que o IBGE publicou no YouTube, o Acre seguia nessa posição em meio ao impressionante boom da bovinocultura em Estados como Pará e Rondônia -Estados que ocupam atualmente a 5ª e 6ª posições no ranking dos maiores rebanhos -com 3,01 milhões de cabeças naquele ano.

Mas em 2020 esse quantitativo saltou para 3,8 milhões. Rio Branco tem o maior número de cabeças de gado do Acre, com 14% do total. O município de Sena Madureira é o segundo, conforme os dados mais atuais.

Nesse contexto de crescimento super acelerado, o rebanho do Acre saiu de 2.578.460 cabeças, em 2010, para 3.802.112 cab, em 2020 -aumento de 47,4% em dez anos, salto que franqueou ao Estado ingresso no clube 15 maiores do País.

Nada vem de graça. Há um custo socioambiental para isso, situação que vem sendo denunciada já há anos. Principalmente, o desmate segue em níveis altos.