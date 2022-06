Baixo estoque de sangue faz Hemoacre abrir campanha de doação

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

Uma nova e intensa massa de ar polar avançará na madrugada da quinta-feira (9) sobre o Brasil, trazendo o frio para todo o centro-sul do país, de acordo com a Climatempo.

As temperaturas começam cair entre o leste, sul e serra do Rio Grande do Sul, Região Serrana de Santa Catarina e do Paraná, interior de São Paulo, sudoeste de Mato Grosso e centro-norte de Mato Grosso do Sul.

A previsão aponta que esta nova onda de frio promete ser a maior do ano, até o momento, principalmente no Sul do Brasil. Mas os efeitos também serão sentidos no Sudeste, Centro-Oeste e parte do Norte do país.

Este frio intenso, também entra pelo interior do continente, diminuindo as temperaturas no sul de Rondônia e do Acre, e no sudoeste do Amazonas.

A segunda semana do mês de junho promete terminar com temperaturas mais baixas e novos recordes podem ser registrados. Os recordes poderão ser de menor temperatura mínima e menor temperatura máxima, ou madrugada e tarde mais fria.

Nas áreas altas de Santa Catarina, as temperaturas voltam a se aproximar dos 10 °C. O sábado (11), será frio e gelado com temperaturas abaixo de 0 °C entre o sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. Os valores podem ser expressivos nas áreas de serra do Sul do Brasil.

O risco de geada ampla aumenta na manhã do domingo (12), entre o Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de Mato Grosso do Sul, extremo sul e oeste de São Paulo. As tardes também serão frias na região da Zona da Mata Mineira, estado do Rio de Janeiro, Grande São Paulo e interior paulista.

Em Rondônia e no Acre, o amanhecer será bem frio, o que é atípico para esta época do ano.

Lembrando que o inverno começa astronomicamente às 6h14 do dia 21 de junho, quando ocorre o solstício de inverno, e se estende até às 22h04 do dia 22 de setembro, data do equinócio da primavera.