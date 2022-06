Alan Rick inaugura estande de tiros da Policia Militar, no BOPE

Fotos: Diego Gurgel

O deputado federal Alan Rick (União Brasil), pré-candidato a senador, teve uma manhã de entregas em Rio Branco. As primeiras foram no Batalhão de Operações Especiais (BOPE), onde inaugurou o estande de tiro da Polícia Militar e entregou duas viaturas para a Companhia de Policiamento com Cães (CPcães), fruto de emendas parlamentares que somam R$ 940 mil.

O estande de tiros conta, agora, com cobertura e iluminação o que dá condição de treinamento independente do horário e das condições meteorológicas.

“Dentro do trinome de operar, treinar e dar treinamento, essa inauguração do estande de tiro vem qualificar nosso trabalho com a tropa, realizar o treinamento adequado, integrando as demais forças de segurança que também procuram um local adequado para sua capacitação. Uma obra muito importante”, tenente coronel Rômulo Modesto, comandante do Bope.

Durante o discurso, o deputado federal Alan Rick agradeceu a presença e apoio de todos, parabenizou os policiais pelo trabalho realizado e encerrou a fala com o famoso jargão “Caveira” para comemorar a concretização de mais uma ação que fortalece a segurança pública do Acre.

“É um momento de muita satisfação. Em breve, o estande de tiro da polícia penal também será iniciado, entregaremos equipamentos para a nossa polícia técnica e ainda para a Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) da Polícia Civil. São muitos investimentos, mais de R$ 18 milhões em emendas e recursos destinados para a segurança pública do Acre. Fico muito feliz de fortalecer a segurança do povo do Acre”, disse o deputado Alan Rick.