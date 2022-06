Primeiro chá das mulheres da Indústria é realizado em Cruzeiro do Sul

A caravana do pré-candidato ao governo do Estado, Sérgio Petecão (PSD) esteve, neste sábado, 04, em Rodrigues Alves para discutir com a população propostas para o seu Plano de Governo. A comitiva também passou pelas cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Tarauacá e Feijó.

Petecão ficou feliz com a grande participação popular. “Estou muito animado com o interesse das pessoas em contribuir com o nosso Plano de Governo. Queremos que seja um plano que reflete as reais necessidades da população. Se não for assim, não faz sentido para mim”, afirmou, entusiasmado.

Acompanhado do prefeito de Rodrigues Alves, Jailson Amorim, do pré-candidato a vice-governador, João Tota e da pré-candidata ao Senado, Vanda Milani, Petecão reuniu lideranças políticas, representantes de instituições e a população em geral, que lotou o auditório da Escola Francisco Braga de Souza.

Petecão cumpre extensa agenda na região do Juruá. Logo depois do evento, entregou a reforma do estádio de Rodrigues Alves, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. Mais cedo, visitou mercados de Cruzeiro do Sul e conversou com representantes de bairro.