Conheça a história de mulheres que resistem ao tempo e mantêm a tradição de lavar roupa “para fora”

Em abril de 2022, a madeira e seus derivados voltaram a comandar as exportações acreanas, com mais de US$ 2,43 milhões de valor exportado. Em seguida, vieram soja e milho com mais de US$ 1,81 milhão vendidos ao exterior. Esses produtos significaram mais de 66% de tudo que o Acre Exportou no mês.

No acumulado, devido à grande oferta de soja em março, o produto dominou o valor das exportações acreanas no ano, com mais de US$ 8,45 milhões, correspondendo a 33,4% de tudo o que foi exportado pelo estado em 2022. Em seguida, vêm, respectivamente, madeira e derivados (29%); castanha (24,4%); bovinos e derivados (6,8%); e suínos e derivados (2,6%).

O Boletim do Mercado Exterior de maio de 2022, que traz os detalhes desses dados, está sendo elaborado pela equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre.