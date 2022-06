Uma pedra a ser mexida no tabuleiro da sucessão 

COM O ANÚNCIO ontem pelo deputado federal Alan Rick (União Brasil), de que o seu nome foi chancelado pela direção do partido para ser o candidato a senador, fica lançada a semente da dúvida. O presidente do União Brasil, senador Márcio Bittar, trabalhou a composição das chapas para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal, para apoiar a candidatura da Márcia Bittar (PL) a senadora, com a simpatia do presidente Bolsonaro. Diz também ter o aval do comando nacional do União Brasil para a sigla lhe dar apoio.

O deputado federal Alan Rick (União Brasil), joga com o argumento que a Márcia Bittar é do PL, para atacar essa indicação. E, que está melhor nas pesquisas. Ontem, o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, anunciou de forma oficial a sua candidatura à presidência, o que levará o partido no estado a lhe apoiar. Até que venha o anúncio oficial do União Brasil para acabar o mistério, ficará sempre a dúvida: afinal, quem será o candidato a senador pela sigla, o Alan Rick ou a Márcia Bittar? A roleta vai girar, façam suas apostas.

INGREDIENTE PICANTE

A SENADORA Mailza Gomes (PP) já manteve contato para contratação do seu marqueteiro de campanha, certa da sua candidatura pelo PP a mais um mandato. É mais um ingrediente picante nesta briga pelo comando do partido.

CAMPANHA PORTENTOSA

QUEM VAI COLOCAR em campo uma campanha portentosa para deputado federal, é o ex-deputado Ney Amorim (PODEMOS). Com base eleitoral na capital, ele quer fincar o pé no Juruá, onde esteve nos últimos quatro dias.

MAU CONSELHEIRO

HOUVE sim a tentativa de retirar o maquinário do governo de Epitaciolândia e Acrelândia. Não sei quem foi o mau conselheiro que levou o governador Gladson a chancelar a medida antipática, que só rendeu desgaste.

NENHUM PASSO

O GOVERNADOR Gladson não pode tomar nenhum passo decisivo sobre a escolha do candidato ao Senado da sua chapa, enquanto não resolver quem comandará o PP.

JOGO DE CENA

O ANÚNCIO feito pelo Jorge Viana (PT), após conversa com o ex-presidente Lula, de que disputará o Senado, acaba o jogo de cena de que poderia tentar o governo.

APOIO DIVIDIDO

O PREFEITO de Mâncio Lima, Isaac Lima (PT), voltou declarar que apoiará a reeleição do governador Gladson Cameli. Mas, seu irmão, deputado Jonas Lima (PT), deverá apoiar um dos candidatos ao governo da oposição

SITUAÇÃO INCÔMODA

QUEM está numa situação incômoda é a vice-prefeita de Mâncio Lima, Ângela Helosman, que tem o cunhado João Tota Filho, como candidato a vice na chapa do Petecão (PSD). Acompanha a posição do prefeito ou do cunhado?

PÉ DE CÁ TE ESPERO

UM CARDEAL do PT comentou ontem com o BLOG de que, os prefeitos do PT que estão declarando apoio ao Gladson, estão dando um tiro no pé. “O Lula sendo eleito presidente, como caminha, nós vamos estar com um pé de cá te espero quando vieram pedir apoio do PT na busca de verbas”, advertiu a fonte. Um dia atrás do outro.

NADA MAIS IMORAL

NADA MAIS imoral do que dois institutos eleitorais: a reeleição e suplente de senador. Com a reeleição, quem está no governo disputa novo mandato com a máquina na mão; e o suplente, sem nenhum voto, vira senador.

TEMPO PARA A CAMPANHA

AFASTADO por 120 dias do Senado, o senador Márcio Bittar (União Brasil) terá os próximos quatro meses para se dedicar integralmente à candidatura da Márcia Bittar (PL) a senadora. A dúvida é sobre que chapa integrará.

FALANDO EM DÚVIDA…

JÁ QUE FALAMOS em dúvida, com a candidatura do presidente do União Brasil, Luciano Bivar, à presidência da República, um anti-bolsonarista, como ficará o partido no Acre, que é comandado pelo senador Márcio Bittar (União Brasil), defensor da reeleição do Bolsonaro?

FORTE DA ELEIÇÃO

O PREFEITO Mazinho Serafim (União Brasil) trabalha para sair forte da eleição, elegendo a mulher Meire Serafim (União Brasil) deputada federal, e o seu vice Gilberto Lira a deputado estadual.

NÃO ACREDITO NA NEGATIVA

QUAL é o objetivo de um partido? Não é aumentar a sua bancada de parlamentares? Por isso, não creio então que, a direção nacional do PSDB vá negar legenda ao deputado Luiz Gonzaga (PSB), com vários mandatos e que pode somar votos à chapa tucana para eleger mais estaduais.

IMPEDIDO DE SE MEXER

O GOVERNADOR Gladson está impedido de se mexer para compor a sua coordenação de campanha, a vaga de senador na sua chapa, enquanto não se resolver se é ele ou a senadora Mailza Gomes (PP), que comandará o PP.

FECHAMENTO QUE DÁ VOTOS

O DEPUTADO Nicolau Junior (PP) fechou o apoio da prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes; e do ex-prefeito James Gomes. A parceria vai lhe render boa votação no município, onde não tinha base eleitoral.

SÓ UM PONTO FORA DA CURVA

O DEPUTADO Jenilson Leite (PSB) só não será o mais votado para o governo em Feijó e Tarauacá, se houver um ponto fora da curva. Sempre foi forte nesses redutos.

RISCO SÉRIO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) trabalha sempre em cima de pesquisas, e deve ter sentido nos números que disputar o governo agora, significaria um grande risco de perder. Para o Senado, esta hipótese é bem menor.

BEM MELHOR NA FITA

A CANDIDATA a deputada federal, Socorro Neri (PP), tem na coordenação de sua campanha, uma equipe mais política do que a que tinha quando disputou a PMRB. Leva uma vantagem na chapa do PP, por ter sido uma boa prefeita e ser conhecida da população da capital, onde fica o maior colégio eleitoral.

NÃO VEJO O PERIGO

NÃO VEJO o alardeado perigo de grande abstenção na eleição no estado, por conta da antecipação do início da votação. Quem quer votar sai em qualquer horário.

NOMES DO MDB

DEPUTADA Antonia Sales, ex-deputados Leila Galvão e Lourival Marques; vereador Emerson Jarude; prefeito de Manoel Urbano, Tanízio de Sá; e, André Ariosto, são alguns dos nomes da chapa do MDB para a ALEAC.

RECONHECENDO O MÉRITO

QUANDO é para se critica, se critica; mas quando é para se reconhecer, se reconhece. A ruas da área central estão bem conservadas, as praças, estão limpas, sendo pontos que devem se reconhecer na gestão do prefeito Bocalom.

TODO UM VERÃO

AS equipes da prefeitura terão a partir de agora todo um verão para entrar nas ruas da periferia, de cujos moradores partem a maioria das críticas contra a PMRB.

COMO APANHA!

COMO apanha, a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, nos vídeos de moradores enviados aos programas de televisão! Ou realmente a sua gestão não decolou ou é mal divulgada.

FRASE MARCANTE

“Devemos aceitar a decepção finita, mas nunca perder a esperança infinita”. Martin Luther King.