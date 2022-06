Assaltante é ferido com um tiro durante tentativa de roubo no Canal da Maternidade

O preso João Craveiro Chaves Júnior, de 40 anos, foi encontrado morto dentro de cela no Complexo Penitenciário de Rio Branco. Com várias escoriações pelo corpo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência, foi até ao local, mas foi possível apenas atestar o óbito.

Segundo o instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), a equipe da instituição foi acionada as 18h, porque o preso estaria passando mal na cela 2, do pavilhão J, da Unidade de Regime Fechado nº 1.

Cumprindo pena por homicídio simples, artigo 121, no código penal, o homem estaria com outros 6 presos no ambiente carcerário, quando foi retirado pelos policiais, aparentemente desmaiado, com escoriações em todo o corpo.

Diante do ocorrido, o Instituto Médico Legal foi chamado, para a realização da perícia e procedimento técnicos. Os outros presos que estariam na cela, foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes para o registro da ocorrência e abertura de inquérito policial.

“Quanto à causa da morte, o Iapen aguarda a divulgação do laudo da perícia técnica que informará as reais circunstâncias da ocorrência do óbito”, diz nota assinada pelo presidente do Iapen, Glauber Feitoza.