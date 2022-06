STJ nega recursos da defesa de Gladson e considera legal procedimento da Operação Ptolomeu

A corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu negar por unanimidade os recursos impetrados pelos advogados do governador Gladson Cameli (Progressistas) que visavam pedir a anulação do inquérito da Operação Ptolomeu – deflagrada em dezembro do ano passado. A decisão foi publicada na edição do Diário Eletrônico desta sexta-feira, 3.

A relatora e a ministra Nancy Andrighi, também negou recursos de análises das medidas cautelares impostas a familiares e secretários de governo.

Em determinado trecho da decisão, Andrighi considerou que a “Operação Ptolomeu” da Polícia Federal ocorreu dentro dos procedimentos legais. “Por meio de simples leitura da íntegra dos autos do processo, verifica-se que não há, por parte da autoridade policial, qualquer anátema irrogado às escuras, com o escopo de propelir elementos indiciários, pescando provas a subsidiar futura acusação”, diz.

Além disso, a ministra destacou que a Polícia Federal não se utilizou, isoladamente, do Relatório de Inteligência do COAF para assestar a hipótese criminal, mas sim de áudios de interceptação telefônica deferida judicialmente, nota técnica expedida pela Controladoria-Geral da União, apontando possíveis irregularidades em licitações e contratações públicas, documentos angariados em busca e apreensão na residência do suposto operador financeiro do Governador do Estado do Acre”.

Ao decidir, por unanimidade, derrubar a tese da defesa do governo, a relatora defendeu a quebra do sigilo bancária e apreensão dos bens durante a operação da PF. “Em virtude dos indícios da perpetração de inúmeros crimes, com profundos danos ao erário e à população acreana, com o envolvimento de fraudes em licitações na compra de medicamentos e insumos hospitalares, é de rigor a quebra dos sigilos bancário e fiscal e o sequestro de bens e valores, com o intuito de esclarecer os fatos narrados na representação e angariar fundos para a reparação dos prejuízos”, argumentou.

VEJA A DECISÃO NA INTEGRA:

https://ac24horas.com/wp-content/uploads/2022/06/stj_dje_20220603_3406_32703920.pdf