Servidores do Ifac tem até 4 de julho para retorno ao trabalho presencial

Junho começou, e vários eventos culturais estão programados para este primeiro fim de semana, em Rio Branco.

Ainda não sabe para onde ir? O ac24horas separou as melhores atrações, opções de lazer e entretenimento para você se divertir. Acompanhe.

– Arraial do Manoel Julião

Nesta sexta-feira, 3, a partir das 18h, acontece a abertura do Arraial do Manoel Julião, em frente a pizzaria Zero Grau. O evento trará diversos atrativos como bingo, brinquedos, comidas típicas, som ao vivo e apresentação de artistas da região.

– Feira Elas Fazem Acontecer

Na semana do Meio Ambiente, mais uma ação empreendedora do coletivo Elas Fazem Acontecer será realizada durante os dias 3, 4 e 5, das 16h às 20h, no Horto Florestal.

A 6° edição da feira irá reunir mais de 50 empreendimentos femininos de diversos seguimentos. Além da comercialização de vários produtos, o público vai poder contar com apresentações musicais e artísticas e sorteios exclusivos.

– Festival Meca Brasil

O 1° festival Meca Brasil, terá Três dias de festa, com uma mega estrutura no estacionamento da Arena da Floresta.

Nesta sexta-feira, 3, a abertura fica por conta da atração nacional, show com o DJ Guuga. No sábado, 4, tem Balada e no encerramento do evento, no domingo, 5, acontece a etapa Meca Brasil, com as maiores potências do som automotivo.

– Copa Regional Norte de Taekwondo

A capital acreana sedia neste fim de semana, 4 e 5, a Copa Regional Norte de Taekwondo, no Sesc Bosque e contará com a participação de atletas do Acre, Pará, Tocantins, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas.

– 22° Arraial da Cohab do Bosque

O tradicional arraial da Cohab do Bosque, que começou dia 27 de maio, vai para o seu segundo final de semana. Todas as sextas, sábado e domingo, a partir das 17h. Com muita dança, bingos, comidas típicas e brincadeiras, a festividade será realizada até o dia 17 de julho.

– Partida Rio Branco X Porto Velho

Em disputa válida na 8° rodada, do segundo turno da Série D, do Campeonato Brasileiro 2022, Rio Branco e Porto Velho se enfrentam neste domingo, 5, às 17h no Estádio Florestão.