Hospital Regional do Alto Acre nega falta de fisioterapeutas investigada pelo MP

Após o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) abrir uma investigação para apurar denúncias de falta de profissionais da área de fisioterapia no Hospital Regional do Alto Acre (Raimundo Chaar), a direção da unidade de saúde se manifestou negando que exista essa carência.

Um memorando enviado pela fisioterapeuta Quérulen Bráz de Freitas, coordenadora do Setor de Fisioterapia, à gerente assistencial do hospital, Erizeuda Silva de Queiroz, expõe que a unidade conta com um quadro de 6 profissionais, entre efetivos e temporários.

De acordo com a comunicação interna, que foi divulgada à imprensa, essa equipe trabalha 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, distribuídos em turnos diários de 12 horas de segunda à sexta-feira.

Ainda segundo o documento, existe um profissional noturno de plantão assistindo as atividades de urgência e emergência do hospital no período de 12 horas. De acordo com o promotor de justiça, Juleandro Martins de Oliveira, as supostas irregularidades apontadas na denúncia ocorrem exatamente à noite.

O prazo de duração da investigação será de um ano – conforme apontado no despacho do MP. O procedimento antecede um possível inquérito civil, com objetivo de analisar os fatos narrados no processo.

“Considerando a necessidade de regularização dos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça de Brasiléia, resolve instaurar procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a situação posta”, diz um trecho do despacho.