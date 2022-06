Advogados do governador garantem que vão recorrer de decisão do STJ sobre operação

Após a corte do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em negar os recursos impetrados pela defesa do governador Gladson Cameli (Progressistas) que visava pedir a anulação do inquérito da Operação Ptolomeu – deflagrada em dezembro do ano passado, os advogados do chefe do executivo acreano, Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso, emitiram uma nota questionando a decisão do STJ e garantindo que deverão recorrer do acórdão.

Segundo eles, o acórdão mantém a decisão da ministra Nancy Andrighi – proferida em dezembro de 2021, sob as medidas que deram início à investigação. Porém, apesar da negativa do STJ em aceitar a tese da defesa de Cameli, os defensores consideraram a investigação “ilegal”. “Trata-se de uma investigação com inúmeras irregularidades e, como era de se esperar, nada concluiu. Na prática, não muda nada no andamento do processo”, declarou.

Ticiano Figueiredo e Pedro Ivo Velloso fizeram questão de condenar a decisão do STJ e disseram que a investigação da PF é abusiva. “A defesa recorrerá com o fim de determinar a anulação das medidas e o encerramento dessa abusiva investigação contra o Governador Gladson Cameli”, argumentaram.

Porém, o trecho da decisão do STJ, Andrighi considerou que a “Operação Ptolomeu” – deflagrada pela Polícia Federal ocorreu dentro dos procedimentos legais. “Por meio de simples leitura da íntegra dos autos do processo, verifica-se que não há, por parte da autoridade policial, qualquer anátema irrogado às escuras, com o escopo de propelir elementos indiciários, pescando provas a subsidiar futura acusação”, diz.