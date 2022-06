Acre: Perfil/Fieac põe Jair Bolsonaro liderando com 49% e Lula com maior rejeição 36%

O Instituto Perfil, de Porto Velho (RO), divulgou nesta sexta-feira, 3, os números das intenções de votos para o cargo de governador do Acre nas eleições de 2022. O levantamento foi contratado pela Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac).

De acordo com a aferição estimulada, onde o ex-senador Jorge Viana é descartado do páreo, o governador Gladson Cameli (Progressistas) aparece com 50,3% das intenções de votos, podendo ser eleito ainda no primeiro turno. Na segunda colocação aparece a deputada federal Mara Rocha (MDB) com 15,4%, seguida pelo senador Sérgio Petecão (PSD) com 13,3%. Na quarta colocação surge o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) com 6,8%. A vereadora Michele Melo (PDT) registrou 1,8%, David Hall (AGIR) 0,7% e Nilson Euclides 0,6%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos registrou 6,2% e ainda não sabem ou indecisos marcou 4,1%.

Já em outro cenário estimulado onde Jorge Viana é incluído na disputa de governo, os números mudam. Segundo o levantamento, Gladson lidera com 43,3%, seguido por Jorge 20,5%. Mara e Petecão aparecem praticamente empatados com 11,2% e 10,4%, respectivamente. Jenilson marca 5,5%, Nilson Euclides 0,4% e Hall com 0,4%. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos registrou 4% e ainda não sabem ou indecisos marcou 2,9%. 0,9% não responderam.

No levantamento espontâneo, onde o eleitor pode escolher qualquer candidato que lhe vem na cabeça, o atual governador registrou 41%, Jorge 9%, Mara 3,9%, Petecão 3,6%, Jenilson 2,5%, Marcus Alexandre 1,1%. Ainda não sabem e indecisos registraram 32,5%. Branco, nulos ou nenhum deles 3,4%. Não respondeu 1%. Demais candidatos somaram 2%.

Com relação a rejeição, Jorge Viana lidera com 23,9%, seguido por Petecão com 19%, Mara com 10,3%, Gladson com 9,1%, Michele Melo 8,1%, David Hall 6,6%, Nilson 6,4%, Jenilson 6,2%, este com a menor rejeição entre os citados. 5,4% afirmaram não rejeitar nenhum deles. 3,1% afirmaram não votar em nenhum deles e 1,9% não respondeu.

A pesquisa do Instituto Perfil foi realizada entre os dias 24 a 28 de maio e ouviu 1.430 pessoas no Estado do Acre. A margem de erro é 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95% e o estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Acre com o número AC-04020/2022.