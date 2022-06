MP prorroga inquérito para investigar irregularidades na oficina ortopédica do Acre

O Colégio de Aplicação (CAP) continua sem oferecer aulas presenciais por falta de local e a reitora da Universidade Federal do Acre (Ufac), Guida Aquino, reuniu-se com o ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, nesta semana, no prédio do Ministério da Educação, em Brasília, para tratar da locação de um prédio para abrigar temporariamente a instituição de ensino.

A reitora busca também recursos para a construção do novo prédio da escola no campus-sede da universidade. “Estamos buscando acelerar ao máximo os trâmites para que as aulas do Colégio de Aplicação comecem presenciais para todas as turmas o mais rápido possível. Para tanto, estamos buscando apoio do Ministério da Educação”, comentou Guida ao portal da Ufac.

O encontro foi mediado pelo deputado federal Alan Rick (União-AC), parlamentar que tem apoiado a construção do novo prédio do CAP com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.