Jonathan Donadoni assume vaga na organização da Expoacre

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador N. Lima (Progressistas) usou a tribuna nesta quarta-feira, 1°, para fazer um apelo a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, que mantenha as comarcas dos municípios de Porto Acre, Rodrigues Alves e, especialmente, a de Manoel Urbano – haja vista a grande incidência de violência na região.

De acordo com o militar, a retirada das comarcas deve aumentar os índices de criminalidade. “Tirar de Manoel Urbano para colocar em Sena Madureira que já é deficiente. Uma cidade violenta que nem Manoel Urbano. Eu acho uma incoerência, nós estamos passando por um momento difícil em termos de segurança”, defendeu.

Lima, aproveitou a oportunidade para reafirmar a existência de um governo paralelo – comandado pelo mundo do crime. “As cidades estão tomadas por um governo paralelo. Tribunal de Justiça! Será que os senhores ainda não se acordaram para isso? Será que não se acordaram que tudo que está acontecendo no país e no Estado, será? Nós temos um governo paralelo”, declarou.

O presidente do Poder Legislativo citou as crueldades cometidas no universo paralelo, como por exemplo, a pena de morte. “Nós temos a pena de morte? Não, mas no governo paralelo temos a correção? Não. E isso não é no Tribunal de Justiça é nos bairros. A cidade de Manoel Urbano é violenta, o tráfico de drogas rola solto, lá temos só dois polícias para fazer uma ronda diária, faço um apelo para que mantenha as comarcas”, encerrou.