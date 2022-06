Governo diz que não sabe quanto vai gastar com show de Safadão

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AC) divulgou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira, 2, a lista com os contemplados no programa CNH Social no Acre. Os candidatos terão 10 dias para realizar sua matricula.

Munido do CPF, carteira de Identidade ou equivalente e comprovante de endereço, os beneficiados do município de Rio Branco, devem comparecer a Unidade de Atendimento de Habilitação, localizada na Avenida Ceará, n° 3059, Bairro Jardim Nazle.

Quem for do interior do Estado, precisam ir em uma CIRETRAN de sua localidade ou encaminhar e-mail para [email protected] caso não possua uma unidade na cidade.

Não respeitados os prazos estabelecidos, o candidato será desclassificado e perderá o benefício, sendo convocado o suplente em data oportuna a ser informada pelo DETRAN/AC, diante da disponibilidade de vagas remanescentes até o limite estabelecido por lei.

Os critérios de validação para a participação no programa foram verificados de acordo com a menor renda familiar per capita, o maior número de componentes no grupo familiar, beneficiário do Programa Bolsa Família, data e hora de inscrição e maior idade.

A lista com o nome dos contemplados na CNH Social, consta a partir da página 47 do DOE. Confira aqui.