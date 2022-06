Filho de ex-prefeito é preso com 8 quilos de cocaína no Acre

A principal atração da ExpoAcre Juruá, 2022, que acontece em Cruzeiro do Sul e vai ocorrer de 1º a 4 de setembro, é o cantor Wesley Safadão. Diferente da ExpoAcre em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul, o ingresso para assistir Wesley Safadão e também o show de Murilo Huff vai custar apenas 2 quilos de alimentos não perecíveis.

Nos últimos dias o pagamento de shows de cantores sertanejos por prefeituras de várias partes do país se tornou motivo de debate e até investigação por parte do Ministério Público em alguns estados. O ac24horas procurou saber quanto o governo vai desembolsar pelos show em Cruzeiro do Sul, principalmente pela apresentação de Wesley Safadão, que é considerado um dos principais cantores sertanejos do país.

Em uma nota enviada ao ac24horas pela secretaria de turismo, por meio do responsável pela comunicação do Palácio Rio Branco, o jornalista Jefson Dourado, o governo alega que não sabe quanto vai pagar ao cantor, já que a contratação de Safadão é uma parceria entre governo e prefeitura de Cruzeiro do Sul. “Em relação a valores, estamos fechando a parceria sobre as contrapartidas com a prefeitura de Cruzeiro do Sul, então não temos o valor final que será desembolsado pelo governo”, afirma a nota.

O ac24horas fez diversas consultas aos principais portais que tratam sobre o universo da música sertaneja. O show de Wesley Safadão figura entre os 10 mais caros da atualidade, girando em torno de R$ 300 mil a R$ 500 mil, dependendo da localização.