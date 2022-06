Conciliação na polícia evitou 300 processos na Justiça do Acre em 2022

A comunidade escolar e os servidores do Educandário de Cruzeiro do Sul agradeceram na tarde de hoje (2) a deputada federal Vanda Milani (PROS-AC) pelos investimentos de R$ 180 mil destinados a reforma da instituição que atende 150 crianças em tempo integral. Para Rinauro Lima, os recursos ajudam no fortalecimento de vínculos.

“O dinheiro é de grande valia para continuarmos atendendo nossas crianças e no fortalecimento do vínculo com a comunidade escolar. Estamos muito felizes e agradecidos à deputada”, disse Rinauro, presidente da instituição.

No encontro, a deputada Vanda Milani destacou que o serviço desenvolvido pelo Educandário é essencial para a qualidade de vida de quem mais necessita. Ela agradeceu o carinho da comunidade.

“Aqui é um exemplo da importância de investirmos em educação assegurando o acolhimento de quem mais precisa. Esse trabalho assistencial merece um olhar especial, vamos continuar apoiando. Estou muito honrada com o carinho de todos”, acrescentou a deputada.

Mais de meio milhão de reais em convênios foram assinados ano passado para atender entidades sociais em Cruzeiro do Sul. A parlamentar disse que vai continuar com “a mão amiga” estendida ao social com a finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias.

“É preciso continuar esse abnegado trabalho feito com tanto carinho, com tanto amor em benefício de tantas famílias. Essa parceria contribui com a qualidade de vida, previne a ruptura de vínculos e vai ajudando a consolidar a rede social”, concluiu.

A agenda foi prestigiada pelo presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Marcos Levi de Lima Fernandes.