Boletim da Fiocruz mostra continuidade do crescimento das síndromes respiratórias no Acre

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC) convoca os candidatos aptos no exame psicotécnico para o curso de formação de aluno-soldado combatente a efetuarem a realização do exame médico e toxicológico e investigação criminal e social. O edital será publicado no Diário Oficial numa edição extra, nesta segunda-feira, 30.

Os candidatos que optaram no ato da inscrição pela realização da primeira fase em Brasileia, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Rio Branco efetuarão a segunda e terceira fase na capital Rio Branco.

Já os que escolheram fazer a primeira fase em Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Tarauacá deverão efetuar a segunda e a terceira em Cruzeiro do Sul.

O exame médico e toxicológico será realizado em Rio Branco entre 15 e 17 de junho, e em Cruzeiro do Sul no dia 19 de junho. O cartão de convocação para os exames, contendo a data, o local e o horário de realização, serão disponibilizados no endereço eletrônico do IBFC, na aba Local de Prova, na data prevista de 6 de junho.

Sobre a etapa de investigação criminal e social, a entrega dos documentos será realizada entre os dias 4 e 7 de junho, das 9 às 14h, em Rio Branco, no Cieps, localizado na Via Verde, km 2, Portal da Amazônia (acesso pela Av. Paulo Lemos de Moura Leite).

Em Cruzeiro do Sul, será no 4º Batalhão de Educação, Proteção e Combate a Incêndios Florestais, localizado na Rua Rio Grande do Sul, bairro 25 de Agosto.

Em caso de dúvida, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 7 às 15h30 ou enviar um e-mail para [email protected], com o assunto FAQ seguido do nome do concurso ou processo seletivo.

As informações completas podem ser acessadas no Edital nº 016 – CBMAC.