O ex-prefeito Marcus Alexandre será candidato a deputado estadual pelo PT nas próximas eleições. O Chame-Chame, como ficou conhecido nas disputas eleitorais para prefeito em 2012 e 2016, transita bem fora do PT. Aliás, muita gente deixou de votar nele nas eleições de 2018 para governador quando se afastou da prefeitura para disputar com o governador Gladson Cameli (PROGRESSISTAS) em função da onda antipetista que varreu o pai de ponta-a-ponta. As pessoas até o aconselharam a mudar de partido.

Passado praticamente quatro anos, o Chame-Chame volta à arena política como pré-candidato a deputado estadual pela federação formada pelo PT/PC do B e PV. Dizem que será um dos principais puxadores de votos da futura bancada federativa na Assembleia Legislativa, garantindo inclusive a permanência do deputado Edvaldo Magalhães (PC do B) no parlamento, já que é outro político que sabe onde a coruja mora, ou seja, onde estão os votos.

Marcus Alexandre rejeitou convites para disputar o governo este ano. Para ele, seria um grande desgaste mais uma derrota. Além do mais, é um quadro do PT para futuros embates, principalmente se o seu partido voltar a ter um bom desempenho nas urnas com o ex-governador Jorge Viana disputando o Senado.

“De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma?”. (Jesus de Nazaré). Uma boa pergunta!

. Ao menos oito candidatos ao Senado deverão disputar a única vaga ocupada no momento pela senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA).

. Ontem boatos davam conta de que Mailza Gomes tinha jogado a toalha; como disse: boatos, ao que consta ela continua peitando o Palácio Rio Branco.

. Bem lembrado:

. O deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) está na lista dos mais bem votados para deputado estadual.

. O ex-secretário Alysson Bestene se articula mesmo para deputado federal.

. Quem está em franca campanha também como pré-candidato a deputado federal é o ex-reitor Minoru Kinpara (PSDB).

. Os tucanos estão com boas chapas para estadual e federal.

. Quem liga é Eber Machado, pré-candidato a deputado estadual pelo Republicano, animado que só com as alianças que vem construindo.

. O candidato tem que colocar mesmo o pé na estrada.

. Eber ainda colhe votos dos amigos do Eleazar Machado, o Machado do Autoposto Junior, um grande sujeito e amigo de todos.

. O governador Gladson Cameli continua quebrando todas as regras da política e se mantendo na dianteira.

. O senador Sérgio Petecão (PSD) fazendo pressão sobre o STJ para o desfecho da Operação Ptolomeu.

. Ele, o PT e outros dependem dessa operação para tentar derrotar o Gladson.

. Mesmo assim, não será fácil derrotar o Gladson.

. Em um eventual segundo turno ele já está lá.

. Bom dia!