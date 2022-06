MPAC define atribuições do Grupo de Atuação Especial na Prevenção e Combate à Tortura

O secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp ), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, teve participação efetiva durante o primeiro dia da 81ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), que acontece nos dia 1 e 2 deste mês, na cidade de Manaus-AM.

Durante a abertura do evento, o coronel Paulo Cézar destacou a importância da Polícia Rodoviária Federal (PRF) para o destino da segurança pública do Brasil, em detrimento ao movimento de descrédito perante a opinião pública, por parte da mídia, pelo qual passa a instituição, motivado por “ações pontuais, que devem ser apurados e investigados por meio dos órgãos de controles internos e externos”.

Nesse sentido, o titular da Sejusp, após enfatizar que a PRF é uma parceira incondicional das forças de segurança no enfrentamento ao crime organizado e na produção de conhecimento, sugeriu ao colegiado a concessão de uma moção de apoio à Polícia Rodoviária Federal.

Não menos importante, Paulo Cézar aproveitou seu pronunciamento para solicitar, também, ao colegiado, um posicionamento em relação à discussão sobre decisão que envolve a busca pessoal, nos tribunais superiores, “pois vem sendo pautado nos bastidores de todas as corporações do país, uma narrativa no sentido de desestimular a utilização desta ferramenta que é premente à prevenção de delitos, sem a qual não há atuação preventiva de crimes, acredito que compete a esse colegiado se posicionar sobre esse tema, levando conhecimento apropriado aos operadores de segurança pública”, asseverou.

Ao finalizar, o secretário do Acre apontou a necessidade de se criar rotinas, “não apenas de compartilhamento, mas de iniciativas comuns, de intenções de Registro de preços, que não dependam da União. Nós podemos tomar a iniciativa, seja através do colegiado ou por meio do Estado, na aquisição de determinado bem e começarmos a caminhar sozinhos. Percebemos efetivamente a dificuldade que os estados estão tendo em licitar recursos do próprio Fundo Nacional e passam dificuldade de executar tais recursos, se nos organizarmos de forma conjunta e dermos as mãos, acredito que podemos superar as dificuldades. Temos capital intelectual e capacidade técnica para isso”. Nesse sentido, é importante consignar que o Acre é o sétimo Estado que mais executa recursos financeiros oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública.