Motorista de aplicativo preso com cocaína é liberado em audiência e será monitorado

O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC) decidiu abrir uma investigação para apurar as denúncias de falta de profissionais da área de fisioterapia nas dependências do Hospital Regional do Alto Acre, no interior do Estado. O despacho foi publicado na edição do Diário Eletrônico de terça-feira, 31.

De acordo com o o promotor de justiça, Juleandro Martins de Oliveira, as supostas irregularidades apontadas na denuncia, ocorrem no período noturno – ou seja, a noite. O prozo de duração do procedimento será de um ano – conforme apontado no documento do Ministério Público.

Em virtude disso, o órgão controlador optou por abrir uma investigação – procedimento que antecede o inquérito civil, com objetivo de analisar os fatos narrados no processo. “Considerando a necessidade de regularização dos procedimentos extrajudiciais que tramitam na Promotoria de Justiça de Brasiléia, resolve instaurar procedimento administrativo com o objetivo de acompanhar e fiscalizar a situação posta, nos termos do art. 8º, inciso II, da Resolução n. 174/2017/CNMP”, diz trecho do despacho.