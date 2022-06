Marcus Alexandre oficializa pré-candidatura a deputado estadual

O ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT) usou as redes sociais nesta quarta-feira, 1° de junho, para oficializar sua pré-candidatura a deputado estadual depois de mais de 4 anos afastado da vida pública – desde que deixou a prefeitura da capital para concorrer ao governo.

Com o slogan “é só chamar” – frase que faz referência ao slogan de campanha de 2012, denominada de “chame, chame”, Alexandre lembrou dos últimos 4 anos – período em que esteve dedicado ao cumprimento da sua função institucional no Tribunal de Justiça – cedido, inclusive, pelo seu algoz no pleito eleitoral de 2018, governador Gladson Cameli. Porém, ele garantiu que há menos de 4 meses para as eleições deste ano, resolveu dar início a sua pré-campanha usando as suas antigas botas – utilizadas enquanto esteve no comando do poder executivo municipal. “É chegada a hora de colocar o pé na estrada novamente. As velhas e experientes botas, que tanto andaram por Rio Branco e pelos demais municípios do nosso Acre, ainda servem. E é com elas que vou retomar as andanças, com fé no coração e esperança!”, declarou.

Ao apresentar seu nome como um dos candidatos a Aleac para a população acreana, o petista disse ainda que deverá usar sua experiência de mais de 6 anos à frente da prefeitura para agregar no possível mandato de deputado estadual. “Vou buscar contribuir com tudo que aprendi na vida e na gestão pública, trabalhando com dedicação e simplicidade para o nosso povo. Hoje me apresento como pré-candidato a Deputado Estadual e em breve espero te encontrar nessa nova caminhada! É agora. É só chamar! Vamos à luta!”, comentou.