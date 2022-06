Jarude: “Bocalom pode responder por crime de responsabilidade por não cuidar do Ruas do Povo”

Na tribuna da Câmara Municipal de Rio Branco, nesta quarta-feira, 1°, o vereador Emerson Jarude {MDB) usou a tribuna para alertar que caso o prefeito Tião Bocalom (Progressistas) não realize os trabalhos nas Ruas do Povo – mais de 400 na capital, poderá responder por crime de responsabilidade.

Mas recentes entrevistas, Bocalom afirma que a responsabilidade do serviço é do governo que gastou mais de R$ 400 milhões no Programa nas gestões petistas.

No entanto, na opinião de Jarude, o trabalho compete aos municípios – com base no artigo 30 da Constituição Federal. “A responsabilidade por atuar no programa Ruas do Povo é do município. O prefeito não pode abrir mão de sua responsabilidade”, declarou.