Candidatos podem se inscrever no Encceja 2022 até o próximo sábado (4)

O deputado Neném Almeida (Podemos) teceu críticas à situação do Estádio Arena do Juruá, situado em Cruzeiro do Sul, por meio de suas redes sociais nesta quarta-feira, 1°.

O deputado esteve em visita ao município de Cruzeiro do Sul ao longo da última semana e nesse período visitou as instalações do centro esportivo. De acordo com o parlamentar, a situação da arena de esporte é precária e aparenta total abandono. “O Arena do Juruá não possui condições de salubridade para os atletas, para as delegações, e ainda menos para os torcedores. É triste ver o principal palco do esporte da segunda região mais populosa do Acre totalmente abandonado. E pensar que um dia trouxe tantas alegrias para os cruzeirenses”, comentou Almeida.

O estádio foi inaugurado em dezembro de 2010, no final da gestão do governador Binho Marques (PT), com capacidade para 8 mil torcedores. Na época contava com sala de imprensa, restaurantes, camarotes e bilheterias. “O que causa mais espanto é que diversas vezes noticiado a reforma daquele centro esportivo. Basta uma rápida pesquisa no site Agência de Notícias do Estado para ver que no início do mês de maio do ano passado o estádio havia entrado no pacote de reformas do governo. No momento chegaram a anunciar que seria gerado emprego e renda a famílias da região. Me pergunto para onde foi todo o investimento”, pontuou o parlamentar.