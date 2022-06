Bittar evita comentar oficialização de Alan Rick como candidato ao Senado pelo União Brasil

O programa da Jô Edição Podcast desta segunda-feira, 30, entrevistou Lucas Dutra e Wesley Yuri, criadores da página ‘DesACREditados’.

Com mais de 150 mil seguidores no Facebook, 90 mil no Instagram e 10 mil no Twitter, o local reúne humor e faz piadas de assuntos cotidianos vivenciados pelos moradores acreanos.

Lucas é graduando de engenharia elétrica e Wesley cursa gastronomia, ambos tem 26 anos e escolheram o nome da página porque durante suas aulas no pré-Enem, onde os dois se conheceram, pensaram em criar conteúdo para a internet e convidaram outros amigos, mas ninguém apostou na ideia. “Nos sentimos Desacreditados”, disseram. E assim surgiu o perfil que tem feito bastante sucesso na região.

Com o símbolo de um dinossauro, por causa da história que muitas pessoas falam, de que no Acre ainda existe o réptil que viveu milhões de anos atrás, os comediantes afirmaram que “só quem é acreano pode zoar o Estado.”

Os entrevistados falaram dos vídeos e assuntos que mais viralizaram nas redes, e dos temas que fazem parte do espaço, como os memes do meteorologista Davi Friale, a fama dos bairros e municípios locais, as comidas típicas, além de outras personalidades.

Mas também deram opiniões com mais seriedade. Na ocasião, a apresentadora Jocely Abreu perguntou o que acham da gestão do Prefeito Tião Bocalom e ambos concordaram que tudo não passa de um total desastre.

“90% das promessas que ele fez, não cumpriu. O que acreditávamos que seria uma mudança, veio na verdade para piorar”, pontuaram.

Sobre processo judicial, os dois responderam que já foram notificados até pela prefeitura da capital e em outro caso, um dos posts foi solicitado que fosse retirado do ar, mas o resultado foi o contrário do que era esperado, e ajudou a alcançar mais de 5 mil seguidores.

“Por ser uma página de humor, a maioria das coisas não passam de uma brincadeira, mas as vezes é uma realidade e não deixa de ser uma crítica. Criamos a página para dar voz as pessoas que a mídia convencional não mostra”, explicaram.

Segundo Dutra, a página alcança 100 mil visualizações na maioria de seus posts, e mesmo com a treta Rio Branco versus Porto Velho, o terceiro maior público são de seguidores de Rondônia, no primeiro lugar está Rio Branco e Cruzeiro do Sul em segundo.

“A página veio para valorizar o Acre e tudo o que temos de melhor, além de levar as informações do Estado para outros acreanos que não moram mais aqui”, informou.

Acompanhe a entrevista completa e conheça mais sobre os DesACREditados.