Professor de Educação Física que teve sua casa invadida por criminosos morre no Pronto-Socorro

Nesta terça-feira, 31, o ex-governador e ex-senador, Jorge Viana, se encontrou com o pré-candidato à presidência da República, Lula. Em uma foto publicada no Instagram, o político do Acre declarou que acredita e irá lutar pela boa política e disse ter “fé em dias melhores para todos”.

Segundo Viana, a conversa foi pautada no Acre, na Amazônia e no Brasil, pensando especialmente no sofrimento das pessoas e famílias, e na falta de perspectiva dos jovens no país.

Na reunião também foi discutido o papel a qual JV pretende desempenhar, de acordo com ele, foi requisitado seu apoio nas questões ambientais, além disso, outras agendas serão marcadas posteriormente para discutir outros determinados assuntos.

“Hoje eu tive uma boa reunião com o presidente Lula, atualizando as coisas, conversamos muito e fechamos algumas agendas. Discutimos que irei ajudar nas questões ambientais. Participei do congresso do PT sábado, e o caminho está sendo este”, explicou.

O petista também esclareceu sobre sua posição enquanto a disputa aos cargos no Estado, já que ainda não estava definido se tentaria o pleito para o governo ou para o Senado Federal. De acordo com ele, seu partido deseja a sua candidatura para o Senado.

“Neste momento o partido está apontando minha candidatura para o Senado, vou estar na cédula, na urna. E a gente agora vai começar a conversar com os partidos aliados da coligação nacional e da nossa federação, para ouvir como é que a gente trabalha a chapa majoritária no nosso campo”, emitiu.