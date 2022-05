Política de desmobilização de UTIs para Covid repassa mais R$25 mil ao Acre

A Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 3, seleção de vagas para que artesãos acreanos participem da 22ª Feira Nacional de Negócios do Artesanato, que vai ser realizada no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco, Olinda – PE, no período de 06 a 17 de julho próximo.

Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, translado e alimentação durante todo o evento. Ficará sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo transportar as peças de artesanato através da ajuda de custo referentes a (diárias de colaborador eventual) para que seja enviado como bagagem de embarque 5 volumes de 23kg e em parceria com o SEBRAE será oferecido (ajuda de custo para hospedagem). Os selecionados deverão levar para referida feira o total de 5 volumes de bagagem de 23kg com produtos de artesanato, observando que a feira é de 12 dias não podendo o artesão ficar sem produto ou baixo estoque para comercialização sob pena da não participação de novas feiras realizada pelo Programa do Artesanato Brasileiro.

Serão disponibilizadas 10 (dez) vagas, sendo: 6 vagas para artesãos individuais; 1 vaga para artesãos indígenas; 30% (3 três) das vagas serão destinadas para artesãos que não tenham participado da última feira ou novos artesãos apoiados pelo Programa do Artesanato Brasileiro – PAB.

Para a inscrição, o interessado deverá preencher o formulário de inscrição e apresentar os seguintes documentos: Se Artesão individual: Cópia da Carteira do SICAB em PDF. Cópia do RG e do CPF; ou documento oficial que substituam (frente e verso) em PDF; Fotos das peças artesanais que pretende comercializar, de diferentes ângulos, na forma impressa, ou arquivo de imagem enviado por meio eletrônico; caso o artesão trabalhe com mais de uma matéria-prima, enviar 3 (três) fotos de cada peça por tipo de matéria-prima.

Os detalhes para participação do evento estão no Diário Oficial desta terça, a partir da página 24.