Desfile e show da Companhia do Calypso fecham o aniversário de Mâncio Lima com chave de ouro

Na noite desta segunda-feira, 30, o show da banda Companhia do Calypso, que fechou a semana de programação do aniversário de 45 anos de Mâncio Lima, foi assistido por milhares de pessoas do município e cidades vizinhas. O show, o primeiro de banda nacional depois da pandemia de Covid-19, durou cerca de duas horas e agradou ao público.

“Foi muito bom voltar a ver shows como esse aqui em Mâncio Lima e fechou o aniversário com chave de ouro. Foi maravilhoso”, citou o radialista Fagner Silva.

O desfile das escolas e das forças de segurança também foi retomado na programação de aniversário, que contou ainda com rodeio, cavalgada, inauguração de obras da prefeitura, incluindo escola, Centro de Multiuso, ginásio e quadras esportivas e liberação de recursos por parte do governo do Estado.

“Ficamos muito felizes em voltar a ver o desfile, as pessoas se encontrando e se divertindo no rodeio e nos shows, o comércio vendendo, o governador vindo prestigiar as comemorações de aniversário e garantindo benefícios para o município. Foi uma grande programação de aniversário de Mâncio Lima”, citou o prefeito Isaac Lima.

Investimentos

Nesta segunda-feira, 30, durante o aniversário de 45 anos de emancipação política do município, o governador Gladson Cameli, assinou Ordens de Serviço em várias áreas somando cerca de R$ 6 milhões.

Com R$ 4,8 milhões, o governo faz a regularização fundiária dos bairros Iracema, centro do bairro São Francisco, Avenida Japiim, região central dos bairros São Vidal e Cobal. A ação do governo do Estado, por meio do Instituto de Terras do Acre – Iteracre, entrega ao todo 2.500 títulos e garante a Mâncio Lima o título de município do Acre com 100% da área urbana regularizada

Os títulos foram entregues já registrados em cartório e com matrícula, o representa uma economia de R$ 20 mil por cada lote para as famílias. Com os títulos as famílias terão acesso aos programas de crédito, que visam melhorias de moradias e a regularização da arrecadação do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU.

Cameli entregou também dois veículos, modelo Agrale Marruá para o transporte escolar de estudantes de áreas rurais de Mâncio Lima, no valor de cerca de R$ 1 milhão.

Para os indígenas Pwyanawa e Nawa, situadas em Mâncio Lima o governo do Estado entregou equipamentos para casa de farinha, barcos e motores. Na aquisição, foram investidos R$ 232 mil, recurso oriundo do Programa de Saneamento Ambiental Integrado e Inclusão Socioambiental do Acre – Proser, que é financiado pelo Banco Mundial – Bird.

O governo do Estado recuperou as ruas e vias de Mâncio Lima e vai urbanizar a Alameda das Águas, local por onde os turistas acessam o Parque Nacional da Serra do Divisor e onde a prefeitura realiza o Carnaval Popular.

“Unidos, venceremos os grandes desafios. É compromisso meu trabalhar em todas as áreas possíveis, gerando emprego e renda. Parabenizo esse município. Aqui, muita coisa ainda precisa ser feita”, conclui o governador Gladson Cameli.