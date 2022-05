Aniversário de Rodrigues Alves é organizado pela prefeitura e líderes evangélicos

Moradores do Bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul, local onde fica a sede do executivo, fecharam o portão da prefeitura na manhã desta terça-feira, 31, impedindo a entrada e saída de servidores e contribuintes em protesto pelas más condições da localidade. Quando o grupo saiu do local, foi a vez dos servidores públicos municipais adentrar o prédio anunciando o início de uma greve por tempo indeterminado.

Um dos membros da diretoria da Associação de Moradores do Bairro do Miritizal, Luiz Marques Nogueira, diz que as condições da localidade são lamentáveis e querem asfalto. “O prefeito Zequinha prometeu e estamos esperando a melhoria do Bairro, que nenhum prefeito fez até agora “, citou.

Os moradores deixaram o local com a garantia dada pelo secretário de Articulação Política, José Maria Freitas, de sentarem na próxima terça-feira, 7. “Estranhamos muito esse movimento porque estamos em constante contato com as lideranças do Bairro. Nós vamos lançar a Operação Verão para resolver problemas de vários bairros de Cruzeiro do Sul, incluindo o Miritizal”, pontuou.

O prefeito Zequinha Lima disse que conversou por quase quatro horas com os líderes comunitários e conhece todos os problemas das localidades. Sabe das necessidades urgentes do local, que serão resolvidos.

“O Miritizal foi o bairro mais afetado durante a enchente do Rio Juruá ficando quase 40 dias debaixo d’água. Nós vamos trabalhar no Bairro em parceria com o governo do Estado e todos sairão ganhando “, afirmou Zequinha lembrando que no ano passado, com investimentos de R$ 5 milhões, asfaltou 5 quilômetros de ruas no município.

Saúde

Um grupo de servidores da Saúde Municipal esteve na prefeitura e anunciou greve por tempo indeterminado. Venilson Albuquerque representante sindical dos servidores da Saúde, cita que a greve é por tempo indeterminado. “Nossa reivindicação é por reajuste salarial , reformulação do Plano de Cargos Carreiras e Remuneração, e o pagamento de insalubridade”, elenca ele

A secretaria de Comunicação da prefeitura de Cruzeiro do Sul, disse que o prefeito Zequinha Lima acaba de decretar Situação de Anormalidade Financeira no município, reduzir o salário dele próprio, do vice, secretários e cargos comissionados na tentativa de equilibrar as contas públicas . Determinou ainda economia no gasto de energia elétrica. O objetivo é economizar para garantir o pagamento da Folha de Pagamento dos funcionários e dos fornecedores.

De acordo com a Comunicação, a prefeitura recebeu muitas ações e cobranças de dívidas feitas desde 2016, como da Receita Federal e INSS que somam R$ 200 milhões, de precatórios de R$ 5 milhões e de empréstimos, de R$ 300 mil mensais de gestões passadas.

“Mesmo diante das dificuldades financeiras, o vice-prefeito Henrique Afonso e o secretário de Articulação Política, José Maria, seguem dialogando com os sindicatos e não descartam reajuste salarial tão logo haja possibilidade financeira. Por isso tomou medidas de contenção de gastos “, enfatizou a secretaria de Comunicação afirmando que o prefeito, ex-sindicalista que é, sempre esteve de portas abertas para os funcionários e seus representantes.