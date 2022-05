Acreanos têm até esta terça-feira para regularizar pendências com o Simples Nacional

As forças de segurança de Plácido de Castro mais uma vez mostraram eficiência e em poucas horas elucidaram em parte um assalto ocorrido numa propriedade rural de Acrelândia durante a madrugada desta segunda-feira (30).

Em uma operação conjunta policiais civis e militares recuperaram duas caminhonetes e uma motocicleta que haviam sidos levados pelo grupo armado. Os veículos foram abandonados no ramal Mendes Carlos, uma das rotas de fuga da região. Ninguém foi preso.

De acordo com as informações, mais uma vez os faccionados não respeitaram as forças de segurança que estão na fronteira. Um grupo armado teria invadido duas propriedades. Em uma delas, na rodovia AC-475, região de Acrelândia, fizeram várias pessoas reféns e sob ameaças de armas de fogo roubaram uma caminhonete Triton L200 vermelha, um Fiat Strada e uma motocicleta Crosser XTZ 150.

Tão logo souberam do ocorrido, policiais civis e militares que estavam com o acesso à Vila Evo Morales, principal zona de fuga para a Bolívia, fecharam o cerco em pontos estratégicos fechando outras possíveis saídas. Já no período da noite acabaram encontrando os três veículos abandonados no ramal Mendes Carlos.

O delegado Danilo Almeida acredita que os bandidos se sentiram encurralados, motivo pelo qual optaram por abandonar os veículos roubados e fugir. De acordo com a autoridade policial, ninguém foi preso na operação, mas, no entanto, as investigações irão continuar normalmente na tentativa de localizar e prender os envolvidos.